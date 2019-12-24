ستقام مراسم تشييع جثمان المرحوم المجاهد الفريق أحمد قايد صالح غدا الأربعاء بالجزائر العاصمة، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح المصدر ذاته، أن "مراسم التشييع ستكون بداية بإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الفقيد بقصر الشعب، ليشيع بعدها الفقيد إلى مثواه الأخير بمربع الشهداء بمقبرة العالية بعد صلاة الظهر. وكان الفقيد الفريق قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، قد انتقل أمس الإثنين إلى رحمة الله على إثر سكتة قلبية ألمت به في بيته عن عمر ناهز 80 سنة.

واثر هذا المصاب، قرر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حدادا وطنيا لمدة ثلاثة أيام ولمدة سبعة أيام بالنسبة لمؤسسة الجيش الوطني الشعبي.