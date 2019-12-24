تمت إقالة المدرب الفرنسي لشباب قسنطينة، دونيس لافان من منصبه، ثلاثة أيام بعد الهزيمة المسجلة داخل القواعد، أمام مولودية الجزائر (2-3) لحساب الجولة الخامسة عشرة للبطولة المحترفة الأولى لكرة القدم، حسب ما أفاد اليوم الثلاثاء، نادي الشرق الجزائري.

و أضاف نفس المصدر، أنه "بعد مفاوضات أجراها مع إدارة الشباب، وافق لافان الذي عين في شهر ديسمبر 2018 على فسخ عقده الذي كان يمتد حتى شهر يونيو المقبل، مقابل تلقيه أجرة ثلاثة أشهر."

وكانت الحصة التدريبية المقررة اليوم الثلاثاء، قد ألغيت بسبب احتجاج أنصار الشباب الذين كانوا يطالبون برحيل المدرب الفرنسي.

وقامت إدارة شباب قسنطينة قد أوكلت مهمة التدريبة للمدرب المساعد كريم خوذه قبل أيام من استقبال نجم مقرة لحساب الدور الثاني و الثلاثين لكأس الجزائر.

وكان لافان (55 سنة) قد التحق بالعارضة الفنية لشباب قسنطينة في شهر ديسمبر 2018 بعقد مدته 18 شهرا خلفا لعبد القادر عمراني الذي قاد شباب قسنطينة للقبه الوطني الثاني خلال موسم "2017-2018" بعد انتظار دام 21 سنة.

و يعتبر لافان المدرب السابع الذي يغادر منصبه بعد كل من مصطفى جاليط (شبيبة السورة)، يونس إفتيسان (اتحاد بلعباس)، كريم زاوي (نجم مقرة)، أرزقي رمان (نصر حسين داي)، خير الدين ماضوي (وفاق سطيف) و برنار كازوني (مولودية الجزائر).