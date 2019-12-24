مجلس قضاء العاصمة: تخفيض عقوبة 10 من معتقلي الحراك

أخبار الوطن
24 ديسمبر 2019 () - إسلام.ب
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أصدر مجلس قضاء الجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء، قراراته فيما يخص الأحكام الصادرة في حق عدد من معتقلي الحراك.

وضمت القائمة الأسماء التالية: أشرفوش عمار، شامي أرزقي، يحياوي هلال، خباني عبد الباسط، بهلول محمد أمزيان، بونوح نبيل، بوعلواش كمال (اعتقلوا في 28 جوان)، بالإضافة إلى قاسمي يزيد وبوقطاية (أعتقلا يوم 5 جويلية)، وكذلك شبلي اسماعيل المعتقل يوم 27 سبتمبر.

وجاءت القرارات بتخفيض العقوبة من سنة سجن منها 6 أشهر غير نافذة إلى 6 أشهر منها 3 أشهر غير نافذة، حيث استفاد المعتقلون المذكورون من الإفراج ابتداء من مساء اليوم الثلاثاء بعد استنفاذ مدة العقوبة، ماعدا شبلي إسماعيل الذي سيغادر سجن الحراش يوم 29 ديسمبر.

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