أنجبت سيدة ثلاثة توائم ليلة الاثنين إلى الثلاثاء بمستشفى "محمد بوضياف" ببلدية عين الصفراء (ولاية النعامة)، حسبما علم لدى مصدر استشفائي.

وأوضح ذات المصدر أن التوائم الثلاثة (ذكرين وأنثى) أنجبتهم سيدة تبلغ من العمر 36 سنة تنحدر من ضواحي بلدية عين الصفراء في ثاني ولادة لها.

ويوجد المواليد الجدد ووالدتهم في حالة طبية مستقرة على مستوى مصلحة الولادة بنفس المستشفى، مثلما أشير إليه.

وللإشارة فقد تم تسخير طاقم متكون من طبيبة أمراض نساء وممرضين للإشراف على عملية التوليد التي استمرت لنحو ساعتين وتكللت بالنجاح، استنادا إلى نفس المصدر.