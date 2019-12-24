تقدم سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، جون ديروشر، بتعازيه الخالصة إلى الشعب الجزائري على إثر وفاة نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح.

وكتب السفير الأمريكي في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "ببالغ الحزن تلقيت نبأ وفاة نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح.

وعلى إثر هذا المصاب الجلل، أتقدم إلى الشعب الجزائري وحكومته وإلى الجيش الوطني الشعبي، أصالة عن نفسي وباسم زملائي في السفارة، بأخلص التعازي وأصدق المواساة".

للتذكير، فإن الفريق قايد صالح وافته المنية صباح أمس الإثنين عن عمر ناهز 80 سنة.