بوتين يهنئ تبون

أخبار الوطن
24 ديسمبر 2019 () - واج/س.أ
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قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم  الثلاثاء "تهانيه الخالصة" لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعد فوزه  بالانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 12 ديسمبر الجاري.

و جاء في برقية التهاني التي بعثها بوتين "أود أن أتوجه إليكم  بأخلص  التهاني بمناسبة انتخابكم رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية".

و أضاف بوتين بالقول "تتميز العلاقات الجزائرية-الروسية بمشاعر الصداقة و طابعها البناء.

 كما أتمنى أن نتمكن سويا من مواصلة تطوير هذه العلاقات وفقا  لروح الإعلان المشترك حول الشراكة الإستراتيجية لسنة 2001، و هو ما من شأنه أن  يخدم مصالح الشعبين و يساهم في تعزيز الاستقرار و الأمن الإقليميين".

و ختم الرئيس الروسي بالقول "أقدم لكم أطيب وأصدق تمنياتنا بالنجاح في مهمتكم النبيلة على رأس الدولة وبموفور الصحة والرفاهية".

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