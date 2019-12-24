قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء "تهانيه الخالصة" لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 12 ديسمبر الجاري.

و جاء في برقية التهاني التي بعثها بوتين "أود أن أتوجه إليكم بأخلص التهاني بمناسبة انتخابكم رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية".

و أضاف بوتين بالقول "تتميز العلاقات الجزائرية-الروسية بمشاعر الصداقة و طابعها البناء.

كما أتمنى أن نتمكن سويا من مواصلة تطوير هذه العلاقات وفقا لروح الإعلان المشترك حول الشراكة الإستراتيجية لسنة 2001، و هو ما من شأنه أن يخدم مصالح الشعبين و يساهم في تعزيز الاستقرار و الأمن الإقليميين".

و ختم الرئيس الروسي بالقول "أقدم لكم أطيب وأصدق تمنياتنا بالنجاح في مهمتكم النبيلة على رأس الدولة وبموفور الصحة والرفاهية".