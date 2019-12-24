توصلت إدارة فريق شبيبة الساورة، اليوم الثلاثاء، إلى اتفاق مع المدرب اليمين بوغرارة لفسخ عقدهما بالتراضي، وذلك بسبب سوء النتائج، حسبما أعلن عنه النادي المنتمي إلى بطولة الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم على صفحته الرسمي على "فايسبوك".

ولم يلبث الحارس الدولي الأسبق مع تشكيلة الجنوب الجزائري، سوى ثلاثة أشهر، بعدما خلف مصطفى جاليت في سبتمبر الفارط، ليصبح الفريق الأول في بطولة النخبة يشرف عليه أكثر من مدربين خلال مرحلة الذهاب من المنافسة.

وكان المدرب معز بوعكاز، قد غادر منصبه قبل أيام فقط من انطلاق الموسم بسبب عدم تفاهم بينه وبين إدارة الفريق.

ولم تحقق الساورة الفوز منذ خمس جولات في بطولة الرابطة الأولى، علما أن زملاء القائد نصر الدين خوالد قد أنهوا مرحلة الذهاب بخسارة خارج الديار أمام وفاق سطيف (0-2).

وبعد إقصاء في الدور 16 من كأس العرب على يد الشباب السعودي، تسعى الشبيبة إلى إعادة الاعتبار لنفسها باستقبالها لدفاع تاجنانت (الرابطة الثانية)، في إطار الدور 32 من منافسة كأس الجزائر.

وبهذا يصبح اليمين بوغرارة ثامن مدرب في الرابطة الأولى يغادر منصبه بعد مصطفى جاليت، ودونيس لافان (شباب قسنطينة)، يونس افتيسان (اتحاد بلعباس)، كريم زاوي (نجم مقرة)، رزقي رمان (نصر حسين داي)، خير الدين مضوي (وفاق سطيف) وبيرنارد كازوني (مولودية الجزائر).