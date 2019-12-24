تدخلت مصالح الحماية المدنية بوحدة بشلول، في حدود الساعة الخامسة وخمسة أربعين دقيقة من أمسية اليوم، لنقل جثّة فتاة، بعدما عُثر عليها مشنوقة بأحد غرف منزلها العائلي بقرية بوروضة ببلدية أهل القصر بـ 25 كلم شرق مقر ولاية البويرة.

وحسب بيان لمصالح المديرية الولائية للحماية المدنية بالبويرة، فإنّ الضحية التي تدعى "ق.ر" وتبلغ من العمر 14 سنة، وجدت مشنوقة بحبل بأحد غرف منزلها العائلي. وقد نقلت جثتها من طرف أعوان الحماية المدنية، إلى العيادة المتعددة الخدمات ببلدية بشلول، للقيام بإجراءات التشريح القانونية، كما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في الحادثة.