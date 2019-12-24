قالت وزارة الشؤون الاجتماعية في اليابان يوم الثلاثاء إن عدد المواليد في البلاد هذا العام انخفض بنحو 5.9 بالمئة إلى أقل من 900 ألف مولود وذلك للمرة الأولى منذ بدأت الحكومة تجميع البيانات عام 1899.

ويرى محللون أن عدد المواليد الآخذ في الانكماش سيؤدي لتحويل المزيد من الأموال المخصصة للرعاية الاجتماعية إلى دعم التكاليف المتزايدة لرعاية كبار السن الذين تتزايد أعدادهم ومن شأن ذلك تقويض النمو الاقتصادي.

وفاقت الوفيات عدد المواليد هذا العام بفارق 512 ألفا وهذه المرة الأولى التي يكون الفارق فيها أكبر من 500 ألف حيث جرى تسجيل ولادة 864 ألف طفل فقط بينما بلغ عدد المواليد العام الماضي 918 ألفا.

وقال المسؤول عن تجميع البيانات في الوزارة اليابانية إن هذا هو أكبر انخفاض في عدد المواليد منذ عام 1975 ومن أسبابه تناقص أعداد النساء بين سن 25 و39 عاما.

وتطمح الحكومة في أن يصل معدل المواليد إلى 1.8 بالمئة وهو ما يبدو طموحا جامحا في ضوء تسجيل المعدل نسبة 1.42 بالمئة عام 2018.