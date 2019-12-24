طالب سكان عدد من التجمعات ببوشقوف في ڤالمة السلطات بمراقبة أداء المقاولات المكلفة بتعبيد الطرقات والتي تعمل، على حد قولهم، يوما وتغيب لأسابيع، خاصة مع تساقط الأمطار وما يترتب عنها من أوحال وبرك بسبب الغطاء الترابي، وهو ما يجعل تنقلهم صعبا. ولعل مخاوف هؤلاء تزداد خلال هذا الفصل تحديدا، حيث يتوقعون تعطل مشروع إتمام التهيئة الذي كانوا يتطلعون إليه، بحكم العادة السيئة لمختلف المقاولات التي تتوقف إما بسبب الأمطار أو مع ارتفاع الحرارة، وهو أمر يلاحظ في كل تراب الولاية.



