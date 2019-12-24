تقدمت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية ”حماس”، أمس، بالتعزية للجزائر رئيسا وشعبا في وفاة نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، رحمه الله. وأشادت الحركة، في بيان لها، بمناقب الفريق قايد صالح الذي قالت إن الجميع يشهد بدوره في حماية أمن الجزائر وإرادة الجزائريين، وكذلك موقفه الصادق تجاه القضية الفلسطينية. وأضافت الحركة: ”وإذ تعزي عائلة قايد صالح وشعب الجزائر وقيادته، فإنها تدعو الله أن يحفظ الجزائر وأن يكتب لأهلها الأمن والطمأنينة والازدهار”.



