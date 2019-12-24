تمكنت مصالح أمن دائرة إيشمول (باتنة) من اكتشاف ورشة سرية لصناعة البارود وتوقيف 3 أشخاص من عائلة واحدة لتورطهم في المتاجرة غير الشرعية بمادة البارود و الخراطيش حسب ما أفادت به اليوم الثلاثاء خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن الولاية .

و قد تورط الموقوفون الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 50 سنة أيضا في عدم التبليغ عن تعرض شخص إلى حروق نتيجة انفجار مادة البارود و عدم تقديم يد المساعدة لشخص في حالة خطر جسدي و تعريضه للهلاك و طمس آثار و موقع الحريق و محاولة تدليس التحقيق و تغيير مساره و التستر عن حيثيات موقع الحادثة و التبليغ الكاذب حسب ما أوضحه ذات المصدر .

و قد تم استخراج خمس خراطيش من الصنف الخامس وثلاث كبسولات من جسم الضحية البالغ من العمر 23 سنة الذي توفي متأثرا بجروح بليغة بالمستشفى الجامعي بباتنة حسب ما ذكره المصدر.

و مكن تمديد الاختصاص واستصدار إذن بالتفتيش يضيف المصدر من اكتشاف ورشة لصناعة البارود بزريبة الوادي بولاية بسكرة حيث تم استرجاع عدة خراطيش خاصة ببنادق الصيد والمواد المستعملة في صناعة البارود لغرض المتاجرة و آلة لصنع الكبسولات.

و تم تقديم المشتبه بهم بعد استيفاء إجراءات التحقيق أمام النيابة المحلية يضيف ذات المصدر.