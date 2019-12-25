* قصر الشعب الآن.

* النقل المباشر للتلفزيون الجزائري لمراسم تشييع جثمان الراحل.

* جمع غفير من المواطنين ينتظرون خارج قصر الشعب لالقاء النظرة الأخيرة على جثمان الراحل

الصورة: صفحة "حنا صوتكم"

* ألقى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، سعيد شنقريحة، النظرة الأخيرة على جثمان الفقيد الفريق قايد صالح.

ويشهد مقر قصر الشعب، منذ صبيحة اليوم الأربعاء، توافد شخصيات وطنية والحكومة وأعضائها وإطارات الدولة من أجل إلقاء النظرة الأخيرة.

ومن الشخصيات التي ترحمت على روح الفقيد، الوزير الأول بالنيابة، صبري بوقادوم، ورئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، ورئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح.

* ترحم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، صباح اليوم الأربعاء بقصر الشعب (الجزائر العاصمة)، على روح الفقيد أحمد قايد صالح بعد أن ألقى النظرة الأخيرة عليه.

* بدأت شخصيات وطنية وسياسية والحكومة وأعضائها وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في الجزائر ومواطنون في التوافد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، على قصر الشعب لإلقاء النظرة الأخيرة على الفقيد الفريق أحمد قايد صالح، الذي وافته المنية أول أمس الإثنين إثر سكتة قلبية، والترحم على روحه.

وموازاة مع ذلك ، تم غلق الشارع الرئيسي فرانكلين روزفلت المؤدي إلى قصر الشعب أمام حركة المرور، وشهدت شوارع كريم بلقاسم وأحمد غرمول والاستقلال ومفترق طرق أديس أبابا ازدحاما في حركة المرور بعد أن تم تحويلها عبر هذه المسالك ما أدى إلى تأخر وصول العمال والموظفين إلى مناصب عملهم.

* وصل جثمان الفقيد المجاهد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، إلى قصر الشعب صباح اليوم الأربعاء لإلقاء النظرة الأخيرة عليه .

وتقام مراسم تشييع جثمان الفقيد بداية بإلقاء النظرة الأخيرة ثم يرفع جثمان الفقيد باتجاه مقبرة العالية في الجزائر العاصمة حيث سيوارى الثرى بمربع الشهداء بعد صلاة الظهر.