أعلنت السلطات في بوركينا فاسو عن مقتل 35 مدنيا معظمهم نساء، يوم أمس الثلاثاء، على أيدي مسلحين هاجموا موقعا عسكريا في إقليم سوم بشمال البلاد وإن نحو 87 من المسلحين وقوات الأمن المحلية لقوا حتفهم في الاشتباك. وأعلن الرئيس روك مارك كابوريه الحداد الوطني لمدة يومين.

وهاجم متشددون مفرزة عسكرية في إقليم سوم صباح الثلاثاء. وقال الجيش في بيان إن قواته تمكنت بعد عدة ساعات من صد المتشددين واستولت على عدد كبير من الأسلحة والدراجات النارية. وقالت الحكومة في بيان منفصل "قتل الإرهابيون، لدى فرارهم، 35 مدنيا بينهم 31 امرأة بطريقة تتسم بالخسة". وأضافت أن 80 متشددا وسبعة من أفراد الأمن لقوا حتفهم في قتال في وقت سابق.