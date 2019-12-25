وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إلى تونس في زيارة مفاجئة تدوم ساعات، و لم يعلن عنها سابقا، للقاء الرئيس التونسي قيس سعيد.

ويعتقد أن تكون هذه الزيارة للرئيس التركي، ذات صلة بالملف الليبي وتطورات الأزمة السياسية الراهنة في ليبيا، والتدخل التركي لصالح قوات حكومة الوفاق وبحث ترتيبات مؤتمر برلين، حيث تصر تركيا على حضور كل من تونس والجزائر إلى المؤتمر.

ويعد أردوغان أول رئس أجنبي يزور تونس منذ انتخاب الرئيس قيس سعيد في أكتوبر الماضي.