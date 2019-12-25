قطار يدهس شابا ببومرداس

مجتمع
25 ديسمبر 2019 () - إ.ش
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دهس قطار، اليوم الأربعاء، شابا عشريني بمنطقة عليليقية بولاية بومرداس، حسبما أوردته مصادر إعلامية.

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