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قطار يدهس شابا ببومرداس
مجتمع
25 ديسمبر 2019 (
) -
إ.ش
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دهس قطار، اليوم الأربعاء، شابا عشريني بمنطقة عليليقية بولاية بومرداس، حسبما أوردته مصادر إعلامية.
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