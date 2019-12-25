تمكنت مصالح الأمن الحضري السابع بعاصمة الولاية غليزان، من توقيف ثلاث أشخاص قاموا باختطاف فتاة و محاولة الإعتداء عليها.

وقال بيان ذات المصالح، بأن العملية جاءت اثر مكالمة هاتفية عبر الرقم الأخضر 48-15 تفيد بقيام مجموعة من الأشخاص باختطاف فتاة و تحويلها بالعنف باستعمال آلة حادة إلى إحدى الحقول المجاورة تحت التهديد، عليه قامت ذات المصالح بتكثيف الأبحاث أين تم العثور عليها و توقيف الأشخاص الثلاث المشتبه فيهم.

تم إنجاز ملف إجراء قضائي في حق المشتبه فيهم و تقديمهم أمام العدالة عن الإختطاف بالعنف باستعمال أداة حادة مع محاولة الفعل المخل بالحياء تحت طائلة التهديد.