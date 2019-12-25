تمكنت مصالح الأمن الحضري السابع بعاصمة الولاية غليزان، من توقيف ثلاثة أشخاص قاموا باختطاف فتاة ومحاولة الإعتداء عليها.

وقال بيان ذات المصالح، بأن العملية جاءت إثر مكالمة هاتفية عبر الرقم الأخضر 48-15 تفيد بقيام مجموعة من الأشخاص باختطاف فتاة وتحويلها بالعنف باستعمال آلة حادة إلى إحدى الحقول المجاورة تحت التهديد، وعليه قامت ذات المصالح بتكثيف الأبحاث أين تم العثور عليها وتوقيف الأشخاص الثلاثة المشتبه فيهم.

وتم إنجاز ملف إجراء قضائي في حق المشتبه فيهم وتقديمهم أمام العدالة عن الاختطاف بالعنف باستعمال أداة حادة مع محاولة الفعل المخل بالحياء تحت طائلة التهديد.