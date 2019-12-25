سيشهد المركز الرياضي "عيسى بوشتة"، المتربع على مساحة هكتارين بعين الصفراء بولاية النعامة، استكمال عملية أشغال التهيئة، استعدادا لاستغلاله من قبل الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، حسبما علم اليوم الأربعاء من قبل الهيئة الفيدرالية.

ويضم هذا المركز، الذي يعتبر ملحقا للثانوية الرياضية بالدرارية (العاصمة)، عدة عتاد ووسائل الراحة، من بينها أربع قاعات للدراسة، مخبرين، ميدان كرة القدم، وحدة للعلاج، مبنى إداري، مبنى للإيواء ومطعم.

وبات بإمكان "الفاف" استغلال هذا المركز رسميا إثر إمضائها لاتفاقية مع وزارة الشباب والرياضة قبل أيام.