قام والي مستغانم محمد عبد النور رابحي اليوم الأربعاء بتوقيف رئيسي المجلسين الشعبيين لبلديتي عشعاشة والصفصاف بسبب متابعتهما قضائيا، حسبما أستفيد من مصالح الولاية.

وأبرز المدير الولائي للتنظيم والشؤون العامة أحمد دايج محمد أن "قراري توقيف المهام الذين صدرا اليوم الأربعاء تما وفقا لما تنص عليه المادة 43 من القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية".

وسيتم غدا الخميس تنصيب الرئيس الجديد للمجلس الشعبي البلدي لعشعاشة الذي ينتمي لنفس القائمة الفائزة بالانتخابات المحلية خلفا لرئيس المجلس الموقوف يضيف السيد أحمد دايج.

كما سيتم في وقت لاحق استخلاف رئيس المجلس الشعبي البلدي لصفصاف، مثلما أشير إليه.