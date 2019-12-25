أمر قاضي التحقيق لدى محكمة عين الصفراء (النعامة) بوضع رئيس المجلس الشعبي لبلدية مشرية وخمسة مقاولين وموظف إداري تحت الرقابة القضائية بسبب متابعتهم في قضية فساد حسبما علم اليوم الأربعاء من مصدر قضائي.

وأوضح ذات المصدر أن رئيس المجلس الشعبي البلدي لمشرية متابع بتهمة "منح إمتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية" و"سوء استغلال الوظيفة".

واستمع قاضي التحقيق لدى محكمة عين الصفراء أمس الثلاثاء للأشخاص المتهمين في هذه القضية التي تتعلق ب "تجاوزات في كيفية منح الصفقات واستفادة مقاولين من مشاريع تتعلق بالتهيئة الحضرية واقتناء تجهيزات بطريقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما "، كما أشير إليه.