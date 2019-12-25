تم بمستغانم إحباط محاولتين للهجرة غير الشرعية وتوقيف 22 شخصا بينهم قاصران، حسبما علم اليوم الأربعاء من مصدر أمني.

وأوضح المصدر أنه تم إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية على اليابسة بناء على معلومات مفادها أن مجموعة من الأشخاص بصدد التحضير للإبحار السري نحو الضفة الأخرى للبحر المتوسط انطلاقا من شاطئ المطربة (بلدية مستغانم).

وبعد وضع تشكيل أمني على مستوى الشاطئ والأماكن المجاورة له أوقفت الشرطة 9 أشخاص من بينهم قاصر من جنس أنثى يضيف ذات المصدر.

ومكنت المراقبة المكثفة للمنطقة التي تقع في الضاحية الشرقية لمدينة مستغانم من توقيف ثلاثة أشخاص آخرين وحجز سيارة وحقائب وأمتعة خاصة بالسفر مع ضبط أيضا 13 قرص مهلوس.

ومن جهة أخرى، أحبطت المجموعة الإقليمية لحراس السواحل خلال 24 ساعة الماضية محاولة أخرى للهجرة غير الشرعية في عرض البحر بالساحل الشرقي لولاية مستغانم يضيف نفس المصدر.

وتمكنت الوحدات العائمة لحراس السواحل من اعتراض قارب صيد تقليدي الصنع كان على متنه 10 أشخاص بينهم قاصر على بعد 12 ميلا بحريا (22 كلم) شمال الكاف لصفر (بلدية سيدي لخضر).

وسيتم تقديم الموقوفين (22 شخص) في وقت لاحق أمام الجهات القضائية بتهمة محاولة مغادرة الإقليم الوطني بطريقة غير شرعية كما أشار إليه ذات المصدر.