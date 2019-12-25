كشف المدير الرياضي لفريق شباب بلوزداد، سعيد عليق، أن إدارة النادي العاصمي ستعقد "اجتماعا حاسما" مع المدرب عبد القادر عمراني، للفصل في مستقبله على رأس العارضة الفنية للنادي المتصدر لبطولة الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم.

وصرح عليق قائلا "عمراني يفكر جديا في الرحيل، لذا سنعقد معه آخر اجتماع غدا الخميس للفصل نهائيا في مستقبله على رأس العارضة الفنية للفريق".

وأضاف "القرار النهائي يبقى بيد الرئيس المدير العام، شرف الدين عمارة".

وفي حال رحيل عمراني، الذي تأسف عليق على قراره بعدما حضرا معا الميركاتو الشتوي والبرنامج التحضيري خلال فترة توقف البطولة، سيتم انتداب مدرب محلي، حسبما أفاده المدير الرياضي لتشكيلة "العقيبة".

وكان عمراني قد أعلن عن رحيله من الشباب، عقب التعادل الذي فرض عليه من قبل الضيف مولودية وهران (1-1) يوم السبت الفارط، برسم الجولة 15 والأخيرة من البطولة، ليشرف عن التشكيلة "البلوزدادية" كل من كريم بختي ولطفي عمروش بالنيابة تحضيرا لمباراة الكأس أمام ميثالية تيغنيف (ما بين الجهات).