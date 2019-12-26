يرتقب أن يتم "قريبا" بولاية سعيدة إنشاء مدرسة لتكوين حكام كرة القدم المنتمين للرابطة الولائية لهذه الرياضة، حسب ما علم اليوم الخميس لدى مدير الشباب والرياضة.

وأوضح بشير مباركي، أن هذه المدرسة ستساهم بشكل فعال في رفع مستوى حكام كرة القدم وتطوير مهاراتهم حيث سيتم تدعيمها بحكام مؤطرين لديهم خبرة وتجربة مهمة في مجال التحكيم الكروي.

وسيتم تخصيص أحد الهياكل التابعة لقطاع الشباب والرياضة لاحتضان هذه المدرسة التي ستهتم بتكوين حكام كرة قدم أصاغر دون سن 16 عاما لتحضيرهم وتأهيلهم ليصبحوا حكاما محترفين في المستقبل.

وتهدف هذه المبادرة التي تشرف عليها مديرية الشباب والرياضة إلى تكوين حكام الساحة والمساعدين في مختلف الجوانب التقنية والبدنية لتطوير لعبة كرة القدم، مثلما أوضحه مدير الشباب والرياضة.

من جهته، ثمن رئيس الرابطة الولائية لكرة القدم عبيد مكي هذه المبادرة التي ستعزز المعارف التقنية للحكام وتدعم مجال كرة القدم بشكل عام، مشيرا إلى أن الرابطة الولائية لكرة القدم تولي أهمية كبيرة لمجال تكوين الحكام وتطوير إمكانياتهم الاحترافية.