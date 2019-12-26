ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس مدعومة بانفراج محتمل في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والمساعي التي تقودها "أوبك" لخفض الإمدادات، على الرغم من أن التعاملات اتسمت بالهدوء مع هيمنة أجواء العطلة على الكثير من الأسواق.

وبحلول الساعة 08:00 بتوقيت الجزائر، ارتفع خام القياس العالمي برنت 28 سنتا أو 0.4 بالمائة إلى 67.48 دولار للبرميل.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا أو 0.4 بالمائة إلى 61.36 دولار للبرميل.

وقال ستيفن إينس كبير محللي السوق الآسيوية لدى أكسي تريدر، لوكالة "رويترز": إن "أسعار النفط تواصل الارتفاع حتى نهاية العام مدعومة بمزيج من تقدم حاسم في الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، واتفاق أوبك/أوبك+ في ديسمبر الجاري وتباطؤ نشاط الغاز الصخري.