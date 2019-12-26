تم بالساحل الشرقي لولاية مستغانم خلال 24 ساعة الماضية إحباط 11 محاولة للهجرة غير الشرعية بعرض البحر وتوقيف 127 شخصا بينهم قصر.

وأوضح المجموعة الإقليمية لحراس السواحل، اليوم الخميس، أن الوحدات العائمة التابعة لحراس السواحل اعترضت أمس 11 قاربا تقليدي الصنع كان على متنه 127 مرشحا للهجرة غير الشرعية تتراوح أعمارهم بين 11 و40 سنة على بعد ما بين 10 و12 ميلا بحريا (18 و22 كلم) شمال مستغانم.

وتم تحويل المجموعة الأولى من المرشحين للهجرة غير الشرعية صباح أمس الأربعاء إلى ميناء مستغانم وهي تضم 53 شخصا بينهم امرأتان و7 قصر حيث قامت الحماية المدنية بوضع مستشفى متقدم لتقديم الإسعافات الأولية والمعاينة الطبية لحالتهم الصحية.

وأضاف ذات المصدر، أن المجموعة الثانية التي تم تحويلها إلى الميناء الصغير ببلدية سيدي لخضر (50 كيلومترا شرق مستغانم) وهي تضم 74 شخصا بينهم 5 نساء و6 قصر، تلقت الإسعافات الأولية وكان جلهم في وضعية جيدة.

وذكر المصدر، أن الوحدات العائمة لحراس السواحل تمكنت خلال هذه العمليات من إنقاذ 12 شخصا (من بين العدد الإجمالي) عثر عليهم على بعد 12 ميلا بحريا (22 كلم) شمال ويليس ببلدية بن عبد المالك رمضان (37 كلم شرق مستغانم).

وتم تسليم الموقوفين إلى المصالح الأمنية المختصة في انتظار تقديمهم في وقت لاحق إلى الجهات القضائية بتهمة محاولة مغادرة الإقليم الوطني بطريقة غير شرعية.