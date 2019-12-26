توفي طفل يبلغ من العمر 12 سنة فيما أصيب آخر إثر انفجار لغم تقليدي يعود إلى الحقبة الاستعمارية بمنطقة رأس الماء (جنوب سيدي بلعباس)، حسب ما علم اليوم الخميس لدى المديرية المحلية للصحة والسكان.

وأوضح ذات المصدر، أن الحادث وقع مساء أمس الأربعاء بمنطقة معزولة تقع ما بين القرية المسماة "فرعة الزيت" ورأس الماء حيث انفجر لغم تقليدي عند مرور طفلين بجانبه.

وأشار ذات المصدر، إلى أنه تم نقل الضحية المتوفاة بعين المكان إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى رأس الماء في حين نقل الطفل الآخر المصاب وهو ابن عم الضحية والبالغ من العمر 11 سنة إلى مصلحة الاستعجالات بالمركز الاستشفائي الجامعي "عبد القادر حساني" حيث يعاني من إصابات بليغة على مستوى الأعضاء السفلية.

للإشارة فتحت المصالح المعنية تحقيقا حول ظروف هذا الحادث.