أمر قاضي التحقيق لدى محكمة بوسعادة المسيلة، أمس الأربعاء، بإيداع رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق للصوامع وموظف في قطاع التكوين المهني بذات الجماعة المحلية متابعين في قضايا فساد الحبس المؤقت، حسب ما علم اليوم الخميس من مصدر قضائي.

وتم توجيه عدة تهم لرئيس المجلس الشعبي البلدي السابق للصوامع والموظف من بينها: سوء استخدام السلطة وتبديد أموال عمومية، حسب ما أوضحه ذات المصدر الذي أفاد بأنه تم وضع خمسة أشخاص آخرين متورطين في هذه القضية تحت الرقابة القضائية.

واستمع قاضي التحقيق لدى محكمة بوسعادة خلال جلسة دامت لعدة ساعات للأشخاص المتورطين في قضايا الفساد المتعلقة على وجه الخصوص بصفقات عمومية.