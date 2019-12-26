أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)، أن كل الملاعب الوطنية لكرة القدم، ستقف دقيقة صمت ابتداء من اليوم

الخميس، وذلك ترحما على روح الفقيد، الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الذي وافته المنية يوم الإثنين إثر سكتة قلبية.

وكان الفريق أحمد قايد صالح (80 سنة) قد توفي إثر سكتة قلبية ألمت به في بيته، وتم تشييع جثمانه يوم أمس الأربعاء بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة.

وستستأنف النشاطات الكروية في الجزائر - بعد حداد لثلاثة أيام- اليوم الخميس، بإجراء 11 مقابلة ضمن الدور الـ 32 من كأس الجزائر.