تأكد، اليوم الخميس، مغادرة عبد القادر عمراني للعارضة الفنية لشباب بلوزاد بعد اتفاقه مع إدارة الفريق على فسخ العقد بالتراضي.

وجاء في الصفحة الرسمية لنادي العقيبة على الفايسبوك " توصلت إدارة فريق شباب بلوزداد، إلى اتفاق مع المدرب عبد القادر عمراني لفسخ عقدهما بالتراضي، وذلك بسبب عدم قدرة المدرب على مواصلة المشوار مع الشباب".

وأضاف البيان "هذا وقد مرت قرابة السنة منذ تولي المدرب العارضة الفنية لشباب بلوزداد أثمرت بالتتويج بلقب كأس الجمهورية الثامن في تاريخ النادي ومساهمته في عودة شباب بلوزداد إلى مكانته في المراتب العليا لسلم ترتيب البطولة ونظير هذا العمل تتقدم إدارة الفريق بشكرها الخاص للمدرب عبد القادر عمراني على ما قدمه لنادي شباب بلوزداد وتتمنى له التوفيق على ما قدمه من مجهود وإخلاص خدمة لألوان الفريق وتتمنى له التوفيق".