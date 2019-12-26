نفى، نجل الراقي بلحمر الحاج، الذي قتل منذ أيام بعد تلقيه طعنات سكين على مستوى أجزاء من جسده من الأمام والخلف وأخرى قاتلة في القلب أمام مدخل بينه العائلي بعاصمة الولاية غليزان، في حدود الساعة الثانية صباحا من طرف شاب في عقده الثالثة ما روّج مؤخرا من إمكانية نبش قبر والده الذي تمّ دفنه بمقبرة سيدي عبد القادر بوسط المدينة في جو مهيب حضره آلاف المواطنين من مختلف بلديات الولاية وحتى الولايات المجاورة. وعدد من الفاعلين وحتى ممثلين وسياسين.

وقال نجل بلحمر في شريط مسجل بث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه ينفي الإشاعات التي روجت من طرف مجهولين عن تبش قبر والده مؤكدا بأنها لا أساس لها من الصحة، وأضاف "حسبي الله ونعم الوكيل". وإلى ذلك، يتواصل الحقيق مع الجاني الذي أوقفته مصالح أمن ولاية غليزان بعد تحريات معمقة والتي مكنتها من الوصول إلى أدلة الإثبات عن مرتكب الجريمة أداة الجريمة واللباس الذي كان يرتديه أثناء ارتكاب هذه الجريمة التي أسالت الكثير من الحبر.

كان نجل الضحية قد طالب في من المواطنين المتضامنين مع قضية الراقي بلحمر بالمشاركة في الوقفة التضامنية التي حدد لها صبيحة يوم السبت القادم والتي ستمكن من إيصال نداء إلى الجهات القضائية بالإسراع في معالجة الملف والقصاص لوالده. وقد أبدى عدد من المواطنين من عاصمة الولاية غليزان تضامنا كبيرا، واستعدادا للمشاركة من أجل الإسراع في معالجة قضية والده وتسليط أقصى العقوبات على المشتبه فيه بارتكاب الجريمة.