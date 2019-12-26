كشف الصحفي الإيطالي الشهير جيانلوكا دي ماريزيو، عن آخر المستجدات بشأن عودة زلاتان إبراهيموفيتش، إلى صفوف اى سي ميلان.

وقال دي ماريزيو الصحفي في شبكة "سكاي سبورتس" بنسختها الإيطالية، إن زلاتان، وافق في الساعات الأخيرة على الانضمام إلى الميلان.

ويستعد ميلان للإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الـ24 ساعة القادمة، حيث سيوقع زلاتان عقدًا لستة أشهر مع الفريق مع إمكانية التجديد بحسب الشروط المتفق عليها.

وبحسب التقارير فإن ميلان عرض على اللاعب راتبًا قيمته 7.5 مليون يورو، بينما عرض إيفرتون 8 مليون يورو، لكن السويدي اختار العودة إلى الروسونيري.