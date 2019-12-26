تمكن عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية ميلة بحر هذا الأسبوع من تفكيك ورشة سرية لصناعة الشمة المقلدة، وتوقيف ستة مشتبه فيهم.

توصلت فرقة الشرطة القضائية بعد التحريات إلى وجود نشاط مشبوه لورشة سرية لصناعة مادة التبغ (شمة مقلدة) ببلدية شلغوم العيد جنوب ولاية ميلة، ليتم توقيف 6 أشخاص وحجز 10أطنان (1053) كغ من الشمة المقلدة، ووسائل تستعمل في توضيب الشمة عبارة عن لفائف بلاستيكية وورقية تحمل مختلف العلامات التجارية المقلد، رزمة من طوابع شفافة ثلاثية الأبعاد، آلة خاصة بالتوضيب، مواد كيميائية تضاف إلى المادة قبل تعليبها.

المحجوزات تم تحويلها إلى مقر أمن الولاية، أين باشرت الضبطية القضائية تحقيقا معمقا في القضية فيما ينتظر نتائج التحليل المخبري للمواد المحجوزة من طرف المخبر الجهوي للشرطة بقسنطينة من أجل استكمال الإجراءات الجزائية ضد المشتبه فيهم.