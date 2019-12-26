كسوف الشمس: "حلقة النار" تجذب الآلاف في الشرق الأوسط وآسيا
BBC
26 ديسمبر 2019 ()
تجمعت حشود في عدد من الدول الآسيوية لمشاهدة كسوف حلقي للشمس، يُعرف باسم "حلقة النار".
ويحدث الكسوف الحلقي عندما يغطي القمر مركز الشمس ليظهر مثل حلقة ساطعة.
وتابع سكان العديد من الدول، من بينها السعودية وسلطنة عمان وإندونيسيا والهند وسريلانكا، تلك الظاهرة.
ويمكن عادة رؤية كسوف للشمس من الأرض مرتين كل عام، ويحدث ذلك حين تكون الأرض بالكامل أو جزئيا في ظل القمر.
وحدث كسوف للشمس في 2 يوليو/تموز الماضي، وكان مرئيا في أميركا الجنوبية.
ومن المنتظر أن يحدث كسوف كلي للشمس في 14 كانون أول/ديسمبر 2020، ويمكن رؤيته في كافة أنحاء جنوب تشيلي والأرجنتين، وجنوب غرب أفريقيا ومن القارة القطبية الجنوبية.&
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