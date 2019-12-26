علمت "الخبر" بأن قاضي التحقيق بمحكمة غليزان، قد أمر بإيداع المشتبه فيه بقتل الراقي بلحمر الحاج الحبس المؤقت، وأضافت ذات المصادر بأن مشتبه فيه وضع تحت الرقابة القضائية. والذي يكون قد ورد اسمه في خلال أطوار التحقيق مع المشتبه فيه الرئيس في جريمة القتل التي راح ضحيتها بلحمر بطعنات قاتلة. وإلى ذلك، روت زوجته اللحظات الأخيرة قبل مقتله والتي أكدت من خلالها بأن تفقد أبناءهم قبل نومهم وأنه جلس يتحدث مع والدته. في حين طالب نجله بتسليط عقوبة الإعدام في حق المشتبه فيه.