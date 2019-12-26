افتتح، اليوم الخميس، الدور 32 من كأس الجزائر بإجراء عدد من المقابلات.

وعرفت مواجهات اليوم تأهل الأندية المرشحة كنصر حسين داي، نادي بارادو ومولودية وهران.

نتائج مباريات الخميس:

اتحاد بومدفع 3-0 تضامن سوف

جمعية الخروب 2-1 شبيبة برج منايل

جمعية المرسى 2-0 وفاق سور الغزلان

أمل غريس 3-0 مولودية واد الشعبة

أولمبي الشلف 6-1 اتحاد بني دوالة

وداد بوفاريك 3-1 اتحاد وهران

نادي بارادو 5-0 نادي بير العرش

أمل برج الصباط 1-3 نصر حسين داي

مولودية البيض 0-0 اتحاد الأخضرية ( ضربات الترجيح 4-3)

مولودية وهران 6 -1 مستقبل أرزيو

شبيبة بجاية – وفاق سطيف (تجرى حاليا)