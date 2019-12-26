كأس الجزائر: نتائج مقابلات اليوم
رياضة
26 ديسمبر 2019 () - إسلام.ب
افتتح، اليوم الخميس، الدور 32 من كأس الجزائر بإجراء عدد من المقابلات.
وعرفت مواجهات اليوم تأهل الأندية المرشحة كنصر حسين داي، نادي بارادو ومولودية وهران.
نتائج مباريات الخميس:
اتحاد بومدفع 3-0 تضامن سوف
جمعية الخروب 2-1 شبيبة برج منايل
جمعية المرسى 2-0 وفاق سور الغزلان
أمل غريس 3-0 مولودية واد الشعبة
أولمبي الشلف 6-1 اتحاد بني دوالة
وداد بوفاريك 3-1 اتحاد وهران
نادي بارادو 5-0 نادي بير العرش
أمل برج الصباط 1-3 نصر حسين داي
مولودية البيض 0-0 اتحاد الأخضرية ( ضربات الترجيح 4-3)
مولودية وهران 6 -1 مستقبل أرزيو
شبيبة بجاية – وفاق سطيف (تجرى حاليا)