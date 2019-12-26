برأت محكمة الجنايات بمستغانم يوم اول امس في دورتها الاستثنائية سبعة ضباط شرطة بعضهم رؤساء امن ولايات سابقون من التهم التي وجهت لهم منذ اربعة سنوات في ظل حكم المدير السابق للامن الوطني عبد الغاني الهامل المتواجد حاليا رهن سجن الحراش .



وقد تمت متابعة 6 من ضباط الشرطة من طرف نيابة الجمهورية بتهمة تحريض على اعمال العنف و الأضرار بالدفاع الوطني وعرقلة مرورعتاد الحربي , وهم (ب.دحماني )رئس امن إدرار سابقا (ب. عبد الله) مدير جهوي للاستعلامات سابقا (ج.جفال) رئيس امن دائرة مغنية سابقا (ب.جامي ) نائب رئيس امن غليزان سابقا (ع.فرقاق )رئيس امن ولاية سيدي بلعباس سابقا (بحلول .م) رئيس امن سعيدة اما (ب.رشيد )قائد اركان وحدات الجمهورية للأمن سابقا فاتهم بالتحريض على العنف و الاستحواذ على وثائق سرية بعد إحالته على التقاعد. دفاع المتهمين ركز على عدم جدية التحريات وبطلانها مشيرا الى الخبرة القضائية التي تخص الأجهزة المكتبية و هواتف المتهمين و جرد المكالمات ،و الرسائل النصية بينت انتفاء وجه الدعوى و هي الدليل الوحيد الذي طرحته النيابة في مرافعتها.واعتبر محامو الدفاع ان الحكم بالبراءة يعد رد اعتبار للمتهمين ، و اسكات للحملة التي باشرتها بعض الاطراف في محاولة منها لتشويه سمعة ضباط افنوا عمرهم في خدمة جهاز الأمن خلال العشرية السوداء ,خاصة وان اثنين منهم وهما (عبد القادر .ف) و (محمد.ج خ) لايزالان في الخدمة حين اوقفا عن العمل منذ نوفمبر 2015م الى يومنا هذا دون مردود مالي يعيلان به اسرتهما .



تعود القضية الى شهر نوفمبر من سنة 2015 م حيت تلقت مصالح الشرطة بمستغانم مذكرة توقيف العميد الاول المتقاعد( رشيد بلوار )و فتشت مسكنه بالعاصمة و حجزت وثائق ذات طابع شخصي و اخرى مهني والتي اعتبرت انذاك سرية فاتهم على اساس انه اخفى وثائق سرية في بيته, و حكم عليه بالحبس لمدة سبعة اشهر نافذة, ووضع ستة اطارات اخرون ممن كانوا يجتمعون مع بعضهم بمقاهي المدينة تحت الرقابة القضاية بتهمة التحريض و عرقلة مرور عتاد حربي طبقا للمادة 47 من قانون العقوبات



.المتهمون قدموا طعون و استتئنافات اثناء مراحل التحقيق واعتبروا تهمة عرقلة مرور عتاد حربي غريبة و لا تنسجم مع الواقع لانعدام الادلة وغياب الاطراف المتضررة (وزارة الدفاع الوطني )الى ان القضاء رفض الافراج عن المتهم الرئيسي و بقية المتهمون وبعد محاكمة مارطونية برأت المحكمة الابتدائية المتهمون وبعد سنة من طعن النيابة في الحكم تم تبرئة المتهمون من قبل محكمة الجنايات.