استعاد مانشستر يونايتد نغمة الانتصارات وقدّم أفضل هدية لجماهيره في عيد الميلاد بتحقيقه فوزا عريضا على ضيفه نيوكاسل 4-1 بفضل ثنائية للفرنسي أنطوني مارسيال، الخميس، في المرحلة 19 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.



وهو الفوز الأول ليونايتد في الدوري منذ انتصاريه المتتاليين على توتنهام ومانشستر سيتي مطلع الشهر الحالي، إذ تعادل بعدها مع إيفرتون وخسر أمام واتفورد متذيل الترتيب.



ورفع فريق المدرب النرويجي، أولي غونار سولسكاير، رصيده إلى 28 نقطة وصعد للمركز السابع مؤقتا مقلصا الفارق إلى 4 نقاط مع تشلسي الرابع، الذي سقط في وقت سابق 2-0 أمام ضيفه ساوثمبتون، وإلى نقطة مع توتنهام وشيفيلد.