لقي شاب في عقده الثاني مصرعه بعد أن صدمه قطار نقل المسافرين الرابط بين الجزائر ووهران غير بعيد عن حي سطال الفوضوي بعاصمة الولاية غليزان. وقال شهود عيان بأن القطار باغت الشاب قبيل صلاة المغرب فأرداه قتيلا بعين المكان في الجزء الخارجي لحي النجاح مقابل حي سطال الفوضوي. حيث كان يهم بقطع السكة الحديدية إلى الضفة الأخرى منها. وقد سارعت مصالح الأمن ذات الاختصاص إلى مكان الحادث حيث فتحت تحقيقا لكشف ملابسات الحادثة التي هزت سكان المنطقة وبثت الرعب بينهم باعتبار أنه ثاني حادث تتسبب فيه القطارات في أقل من شهر. حيث دهس قطار بذات المنطقة خمسيني فارق الحياة بالمؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوضياف بعاصمة الولاية. وقد أبدى عدد من السكان غضبا عارما من تكرر مآسي القطارات حيث تسجل كل سنة وافيات في الجزء الذي يخترق فيه النسيج العمراني لعدّة أحياء.