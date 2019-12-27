ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة، لتبلغ أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر بعد أن أظهرت بيانات إنفاقا قياسيا للمستهلكين الأمريكيين عبر الأنترنت، مما أثار الثقة في أكبر اقتصاد في العالم قبل النهاية المأمولة للحرب التجارية بين واشنطن وبكين.

وبحلول الساعة 07:12 بتوقيت الجزائر، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت ستة سنتات أو 0.1 بالمائة إلى 67.98 دولار للبرميل، بعد أن صعدت إلى 68.10 دولار وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر. وصعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا أو 0.2 بالمائة إلى 61.79 دولار للبرميل.

وأظهر مسح يوم الخميس أن مشتريات المستهلكين الأمريكيين عبر الأنترنت في موسم العطلة بلغت مستوى قياسيا فاق توقعات المحللين ودفع الأسهم الأمريكية للارتفاع.

وتتلقى أسعار النفط الدعم أيضا من آمال قوية في أن العام الجديد سيشهد نهاية لحرب الرسوم التجارية الممتدة منذ فترة طويلة بين الولايات المتحدة والصين، وهو النزاع الذي ألقى بظلاله على آفاق نمو الاقتصاد العالمي وخلف تساؤلات بشأن مستقبل الطلب على الخام.