أعفت السلطات التركية الجزائريين من دون سن الخامسة عشر وفوق الخامسة والستين سنة من تأشيرة الدخول إلى التراب التركي.

وأفاد موقع "ترك برس" اليوم الجمعة، أن قرارا صادرا عن رئاسة الجمهورية التركية، يعفي المواطنين الجزائريين، الذين هم دون الـ 15 عاما وفوق الـ 65 عاما، من تأشيرة الدخول المسبقة لدخول تركيا.

وحسب القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية، وحمل توقيع رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان،" يعفى المواطنون الجزائريون الذين هم دون الـ 12 عاما وفوق الـ 65 عاما من حملة جوازات السفر العادية، من تأشيرة الدخول المسبقة.

وأشار القرار أنه سيكون بإمكان الفئة المذكورة من المواطنين الجزائريين، دخول تركيا بدون تأشيرة مسبقة، والإقامة فيها لأغراض سياحية مدة أقصاها 90 يوما في كل 180 يوما.