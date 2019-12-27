توفي شخص في حريق شب بشقة بالوحدة الجوارية رقم 16 بالولاية المنتدبة علي منجلي (قسنطينة) حسب ما علم اليوم الجمعة من مصالح الحماية المدنية.

و أوضح ذات المصدر بأن عناصر من الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بن عطاء الله محمد الشريف تدخلوا ليلة أمس الخميس من أجل حريق اندلع بشقة بالوحدة الجوارية رقم 16 المجمع السكني رقم 3 الولاية المنتدبة علي منجلي.

و خلفت الحادثة ـ حسب ذات المصدر- هلاك شخص يبلغ من العمر 59 سنة أصيب بحروق من الدرجة الثالثة عبر كامل أنحاء جسمه مع سقوطه من الطابق الخامس للعمارة. كما تم إسعاف خمسة أشخاص آخرين من الجنسين تتراوح أعمارهم بين 13 و 43 سنة كانوا يعانون من صعوبة في التنفس وفي حالة صدمة.

و قد تم نقل جميع الضحايا نحو مستشفى علي منجلي ، كما تم على الفور فتح تحقيق من طرف المصالح المختصة لتحديد ظروف و ملابسات هذه الحادثة.