أكد مدير الأشغال العمومية لولاية تيزي وزو يوم الخميس أن محول "وادي فالي" الذي كان نهاية الأسبوع الفارط مسرحا لحادث مرور مروع أودى بحياة خمسة أشخاص وجرح 35 آخر كانوا على متن حافلة، أن هذا الأخير "أنجز وفق المعايير المعمول بها".

وأوضح اسماعيل رابحي لوكالة الأنباء الجزائرية أن الخبرة التي أجريت على هذا المحول الأحد الفارط من قبل خبراء الوكالة الوطنية للطرق السريعة خلصت إلى أن هذه المنشأة "لا تشكو من أي خلل في التصميم"، مشيرا إلى أن الإشارات هي كذلك أنجزت وفق المعايير المعمول بها في المجال.

وبغية تفادي وقوع حوادث مرورية أخرى على مستوى هذا المحور الذي سجل منذ مطلع السنة الجارية ثمانية حوادث منها اثنان مميتة (حسب إحصائيات مصالح الدرك الوطني) آخرها حادث انحراف الحافلة التي كانت تقل مواطنين كانوا عائدين من نزهة من جبال جرجرة لبلوغ الجزائر العاصمة، التزمت مديرية الأشغال العمومية باتخاذ إجراءات لتدعيم هذه المنشأة أمنيا.

وفقًا لرابحي ''تم تعزيز أمن هذا المحور من خلال تنصيب الإشارات الضوئية ونظام الإنارة الليلية والأشرطة الصلبة الموجهة لجذب انتباه سائقي المركبات عن طريق الاهتزاز."