أُختير المنتخب الجزائري لكرة القدم، المتوج باللقب الإفريقي شهر يوليو الماضي، أحسن فريق في القارة السمراء لسنة 2019، حسب الترتيب الذي أعدته مجلة "جون أفريك".

وتقدم المنتخب الجزائري - الذي خلف في الترتيب نظيره المغربي- على كل من السينغال، نيجيريا، تونس ومدغشقر، مفاجأة كأس أمم إفريقيا- 2019.

وكتبت المجلة : " لم تتصدر الجزائر أبدا هذا الترتيب. المركز الأول الذي أحرزته، تكللت به عن جدارة واستحقاق. لقد أبان منتخبها الوطني عن قوة وانسجام في صفوفه مع تقنيات جميلة في اللعب. في مصر، إعتبرت مرشحة رقم واحد".

وأضافت المجلة : "المنتخب الجزائري اجتاز الدور الأول بنجاح بثلاثة انتصارات، ثم واصل المشوار في نفس المستوى، بتحقيق فوز أمام نيجيريا في نصف النهائي (2-1)، بفضل هدف سجله محرز انتظره المناصرون بفارغ الصبر. وفي النهائي سجل وفي وقت قصير، بونجاح هدف التتويج (1-0) أمام "أسود تيرنغا" ليهدي الجزائر التاج الإفريقي الثاني في تاريخها بعد تلك التي نالها بالعاصمة سنة 1990 ."

وبفضل تعدادها (مبولحي ، بن ناصر، بونجاح ، فغولي ومحرز)، أكدت الجزائر أحقيتها للرقم واحد قاريا، بعد فوزها في المباراة الودية أمام كولومبيا (3-0) دون نسيان بدايتها الموفقة (فوزان) في تصفيات كأس أمم إفريقيا- 2021، تختم المجلة.

ويتواجد زملاء رياض محرز في السباق، للتتويج بجائزة أحسن فريق وطني إفريقي- 2019 التي تمنحها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم،(كاف) وتعد مدغشقر والسينغال منافسان للجزائر، وسيتم التعرف على المتوج في 7 يناير المقبل. ويحتل المنتخب السينغالي - منشط اللقاء النهائي أمام الجزائر- المرتبة الثانية في ترتيب سنة 2019 للمنتخبات الإفريقية، متبوعا بالمنتخب النيجيري صاحب المركز الثالث.

ترتيب 2019:

1- الجزائر، 2 . السينغال، 3. نيجيريا، 4. مدغشقر، 5. تونس ، 6. البنين، 7. أوغندا، 8. كوت ديفوار ، 9. المغرب، 10. غانا، 11. مالي، 12 الكاميرون ،13 . الغابون، 14. مصر، 15. جنوب إفريقيا، 16. الكونغو الديمقراطية، 17. موريتانيا، 18. جزر القمر، 19. غامبيا، 20. كينيا، 21 بوركينافاسو، 22 غينيا، 23. زيمبابوي، 24. أنغولا ، 25. أثيوبيا، 26 . الطوغو، 27. تنزانيا، 28. ناميبيا، 29. موزمبيق، 30 . مالاوي، 31 .زامبيا، 32. جيبوتي، 33. ليزوتو، 34. الرأس الأخضر، 35. رواندا، 36 . غينيا الاستوائية، 37. إفريقيا الاستوائية، 38. ليبيا، 39. الكونغو، 40. بتسوانا، 41. ليبيريا، 42 . السودان، 43.أريتيريا، 44. الصومال، 45 . بورندي، 46. غينيا الاستوائية، 47. التشاد، 48 سيراليون، 49 . النيجر، 50 . جنوب السودان، 51 . ساو تومي ، 52 . إسواتيني، 53 . جزر موريس و 54 . السيشل.