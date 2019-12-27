أسفر حادث مرور وقع مساء الخميس شرق وهران عن إصابة 12 شخصا بجروح استدعت نقلهم إلى مصالح الاستعجالات الطبية الجراحية لمستشفى المحقن بأرزيو حسبما علم اليوم الجمعة لدى مصالح الحماية المدنية.

ويتعلق الأمر بحادث تصادم ما بين حافلتين وست سيارات وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 11 في شطره العابر لبلدية قديل شرق وهران. وقد خلف الحادث 12 جريحا تتراوح أعمارهم ما بين 18 و55 سنة الذين قدمت لهم الإسعافات الأولية في عين المكان من طرف مصالح الحماية المدنية قبل تحويلهم إلى مستشفى المحقن.