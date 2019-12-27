أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، أمس الخميس، سبعة تجار مخدرات وضبطت قنطارا و27 كيلوغراما من الكيف المعالج بعدة ولايات من الوطن، بينما أحبط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ 21 شخصا بثلاث ولايات ساحلية وتوقيف 15 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بأدرار.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني نشرته، اليوم الجمعة، أنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني يوم 26 ديسمبر 2019، سبعة (07) تجار مخدرات وضبطت قنطارا (01) و(27) كيلوغراما من الكيف المعالج، بكل من النعامة تلمسان ومستغانم وخنشلة، في حين تمكن عناصر الدرك الوطني من توقيف شخص وحجز (830) وحدة من مختلف المشروبات ببسكرة.



من جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، ببرج باجي مختار، شخصين (02) وحجزت (06) مولدات كهربائية و(06) مطارق ضغط، فيما تم إحباط محاولات تهريب (13945) لترا من الوقود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف والوادي.

من جهتهم، تمكن حرس السواحل وعناصر الدرك الوطني من إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ (21) شخصا بكل من تيبازة، وهران، عين تموشنت ومستغانم، كما تم توقيف (15) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بأدرار.