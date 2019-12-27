لقي شخص يبلغ من العمر 86 سنة حتفه اثر حريق نشب مساء أمس الخميس بمنزله بقرية "عين الكرمة" ببلدية تيسمسيلت، حسبما أفادت به اليوم الجمعة مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن أعوان الحماية المدنية قد تدخلوا بعين المكان أين وجدوا الضحية قد فارقت الحياة بعد تعرضها لحروق من الدرجة الثالثة جراء اندلاع حريق بمنزلها المتواجد بالقرية المذكورة موضحا أن الحادث نجم عن تسرب للغاز.

وقد تم نقل جثة هذا الشيخ إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الإستشفائية للولاية بينما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا حول ملابسات الحادث.