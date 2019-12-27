قررت إدارة شركة ''مدار'' المالكة لنادي شباب بلوزداد لكرة القدم إنهاء مهام المدير الرياضي العام, سعيد عليق, إضافة إلى كل من مدير قسم تطوير الأعمال و الأمين العام، حسبما أعلنته إدارة النادي ''البلوزدادي'' عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك.

وجاء في البيان: ''يعلم الرئيس عمارة شرف الدين رئيس شباب بلوزداد أنه تبعا للمنشور الذي صدر أمس والذي تم تأويله بعدة قراءات وعليه، يرى الرئيس أنه كان لزاما في هذا الظرف بالذات توضيحه بصفة أكبر والتبيين أنه من بين القرارات التي حملها التغيير الجذري هي إعطاء المدير الرياضي سعيد عليق و مدير قسم تطوير الأعمال سبيع أمين والسكرتير العام لعروسي مصطفى ومحاسب النادي سايح حقهم في استنفاذ عطلتهم السنوية وتسريحهم بعد ذلك بصفة رسمية بالنسبة للمدراء''.

وأضاف البيان، أنه سيتم ''تسريح السكرتير العام للنادي بعد لقاء الكأس ''بينما ''قرر تجديد الثقة في الطاقم الفني والمرافق له وفي أعضاءه بصفة رسمية''.

وكانت إدارة شباب بلوزداد قد اتفقت أمس الخميس مع المدرب عبد القادر عمراني على الطلاق بالتراضي, بعد خمسة أيام من التعادل المسجل داخل قواعده أمام مولودية وهران (1-1)، في ختام مرحلة الذهاب للبطولة الوطنية.

و أوضح الشباب في بيان له أمس الخميس : "يأتي فسخ العقد بعد استحالة عمراني على مواصلة علاقته مع شباب بلوزداد، عاما واحدا بعد قدومه. لقد ساهم في فوز النادي بكأسه الثامنة الموسم الماضي و اعتلاء الفريق صدارة الترتيب. وتشكر الإدارة عمراني على العمل الذي قام به و تتمني له حظا موفقا".

و كان عبد القادر عمراي قد حط الرحال ببلوزداد في شهر ديسمبر 2018 خلفا للمدرب السابق، سي الطاهر الشريف الوزاني، حيث نجح في ضمان البقاء للفريق بعد موسم كارثي كاد يدفع بنادي "العقيبة" للقسم الأسفل. كما توج معه بكاس الجزائر أمام شبيبة بجاية (2-0) . و يستعد الشباب للشروع في دفاع عن لقبه يوم غد السبت بمواجهة سريع تيغنيف برسم الدور الـ 32 من كاس الجزائر.