انهزمت شبيبة القبائل أمام المضيف المغربي الرجاء البيضاوي، بنتيجة: 2-0 (الشوط الأول: 0-0) أمس الجمعة بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن فعاليات الجولة الثالثة عن المجموعة الرابعة من رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وافتتح باب التسجيل من قبل اللاعب بانملانغو (51 د) قبل أن يضيف زميله رحيمي الهدف الثاني (د54).

وفي اللقاء الآخر عن نفس الجولة، تعادل الترجي التونسي مع ضيفه فيتا كلوب الكونغولي بنتيجة 0-0 .

وبهذه النتيجة، تراجعت الشبيبة إلى المرتبة الثالثة برصيد 3 نقاط، بينما يتواجد الرجاء البيضاوي في المرتبة الثانية (6 نقاط). ويتصدر الترجي التونسي المجموعة بـ 7 نقاط، بينما يحتل فيتا كلوب الكونغولي المرتبة الأخيرة بنقطة واحدة.

ولحساب الجولة الرابعة المقرر إجراؤها يوم الجمعة 10 يناير 2020 (00: 17) ، تستقبل شبيبة القبائل نادي الرجاء البيضاوي، بينما يحل النادي التونسي ضيفا على فيتا كلوب.

أما اتحاد الجزائر، الذي يحتل المركز الثاني للمجموعة الثالثة بنقطتين من تعادلين، يستقبل اليوم السبت (00: 17) بملعب مصطفى تشاكر (البليدة)، نادي ماميلودي سانداونز من جنوب إفريقيا.