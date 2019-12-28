تعرّضت، أمس الجمعة، عائلة من ثلاثة أشخاص إلى تسمم غذائي، بمسكنهم الكائن بحي الوئام بمدينة الجلفة، إثر تناولهم كبد دجاج فاسد حسب التحقيقات الأولية.

حيث أصيبوا بالتقيؤ والإسهال الحاد وارتفاع درجة حرارة أجسامهم بعد تناولهم وجبة الغداء، ليتم نقلهم على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى المدينة.

وفور وصولهم إلى مصلحة الاستعجالات توفيت عجوز من مواليد 1956 وهي من عائلة مخلوفي تقطن ببلدية البيرين ذهبت في زيارة إلى ابنتها المتزوجة في الجلفة في ذلك اليوم لتلتحق بها هي الأخرى التي تحمل لقب مزهودي وهي من مواليد 1988 بالبيرين كذلك، فيما لا يزال زوجها إلى حد كتابة هذه الأسطر في غيبوبة داخل مصلحة الاستعجالات لمستشفى المدينة، وحسب مصادر " الخبر "فإن التحقيقات الأولية أكدت أن أفراد العائلة الثلاثة تناولوا في ذلك اليوم الوجبة الغذائية مكونة من كبد دجاج فاسد بالفريت، وفور الحادثة فتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقا في الأسباب الحقيقية للوفاة، فيما أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة بتشريح الجثتين.